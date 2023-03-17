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Виїзд з Росії тепер під питанням. Путіну загрожує арешт у 123 країнах світу

Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Рішення суду Гааги видати ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна суттєво обмежує його можливість перебувати в інших країнах світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака у Telegram.

Як зазначає чиновник, згідно з рішенням суду тепер Путіна зобов'язані заарештувати у 123 країнах світу, які ратифікували Римський статут або визнають юрисдикцію МКС (виділені зеленим кольором на фото).

Фото: країни, які визнають юрисдикцію МКС (t.me/mozhemobyasnit)

Варто зауважити, що у списку таких країн є держави Європи, вся Південна Америка, частина Африки та Азії.

Країнами, які визнають юрисдикцію суду, є партнери Росії, наприклад, Венесуела, Південно-Африканська республіка, Центрально-Африканська республіка, Таджикистан.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, оскільки він винний у незаконній депортації українців.

Пізніше генпрокурор Андрій Костін пояснив, що таке рішення є сигналом для миру про злочинний російський режим.

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