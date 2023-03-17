Виїзд з Росії тепер під питанням. Путіну загрожує арешт у 123 країнах світу

Рішення суду Гааги видати ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна суттєво обмежує його можливість перебувати в інших країнах світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака у Telegram .

Варто зауважити, що у списку таких країн є держави Європи, вся Південна Америка, частина Африки та Азії.

Як зазначає чиновник, згідно з рішенням суду тепер Путіна зобов'язані заарештувати у 123 країнах світу, які ратифікували Римський статут або визнають юрисдикцію МКС (виділені зеленим кольором на фото).

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, оскільки він винний у незаконній депортації українців.

Пізніше генпрокурор Андрій Костін пояснив, що таке рішення є сигналом для миру про злочинний російський режим.

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