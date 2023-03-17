Выезд из России теперь под вопросом. Путину грозит арест в 123 странах мира

Решение суда Гааги выдать ордер на арест российского диктатора Владимира Путина существенно ограничивает его возможность находиться в других странах мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram .

Странами, которые признают юрисдикцию суда, являются и партнеры России, например, Венесуэла, Южно-Африканская республика, Центрально-Африканская республика, Таджикистан.

Стоит заметить, что в списке таких стран находятся государства Европы, вся Южная Америка, часть Африки и Азии.

Как отмечает чиновник, согласно решению суда, теперь Путина обязаны арестовать в 123 странах мира, которые ратифицировали Римский статут или признают юрисдикцию МУС (выделены зеленым цветом на фото).

Напомним, ранее стало известно, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина, поскольку он виновен в незаконной депортации украинцев.

Позже генпрокурор Андрей Костин объяснил, что такое решение является сигналом для мира о преступном российском режиме.

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