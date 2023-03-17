Выезд из России теперь под вопросом. Путину грозит арест в 123 странах мира

Решение суда Гааги выдать ордер на арест российского диктатора Владимира Путина существенно ограничивает его возможность находиться в других странах мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.
Как отмечает чиновник, согласно решению суда, теперь Путина обязаны арестовать в 123 странах мира, которые ратифицировали Римский статут или признают юрисдикцию МУС (выделены зеленым цветом на фото).
Стоит заметить, что в списке таких стран находятся государства Европы, вся Южная Америка, часть Африки и Азии.
Странами, которые признают юрисдикцию суда, являются и партнеры России, например, Венесуэла, Южно-Африканская республика, Центрально-Африканская республика, Таджикистан.
Напомним, ранее стало известно, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина, поскольку он виновен в незаконной депортации украинцев.
Позже генпрокурор Андрей Костин объяснил, что такое решение является сигналом для мира о преступном российском режиме.
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