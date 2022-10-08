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На виїзд з окупованої Василівки в бік України стоять тисячі автомобілів

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Василівка, Субота 08 жовтня 2022 22:12
На виїзд з окупованої Василівки в бік України стоять тисячі автомобілів Фото: Мелітопольський міський голова Іван Федоров (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

В окупованій Василівці (Запорізька область) стоїть майже 6 тисяч автомобілів з цивільними. Всі вони хочуть поїхати до Запоріжжя, проти окупанти їх завертають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова в ефірі національного телемарафону.

"На сьогодні на ранок у Василівці було 6 тисяч автівок", - заявив Федоров.

За його словами, окупанти знущають з цивільних людей, тому що сьогодні вранці вони пропустили близько 100 автівок до останнього блокпосту.

"Люди плакали від щастя, що вони скоро можуть опинитися в Запоріжжі, але прямо на так званій "тарілці" їх розвернули і сказали, що субота-неділя вихідні, і продовжують знущатися з наших людей", - пояснив мер Мелітополя.

Федоров каже, що люди знаходять у чергах на виїзд по 10 діб і продовжують в них залишатись.

Нагадаємо, що нещодавно росіяни обстріляли цивільну колону, яка стояла в черзі на виїзді із Запоріжжя. Загинула 31 людина, ще десятки отримали поранення.

Ще у квітні окупанти обстріляли місце проведення Великодньої служби у Василівці на Запоріжжі.

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