На выезд из оккупированной Васильевки в сторону Украины стоят тысячи автомобилей

В оккупированной Васильевке (Запорожская область) стоит около 6 тысяч автомобилей с гражданскими. Все они хотят поехать в Запорожье, против оккупанты их заворачивают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского мэра Ивана Федорова в эфире национального телемарафона.

"На сегодняшний день на утро в Васильевке было 6 тысяч автомобилей", - заявил Федоров.

По его словам, оккупанты издеваются над гражданскими людьми, потому что сегодня утром они пропустили около 100 автомобилей до последнего блокпоста.

"Люди плакали от счастья, что они скоро могут оказаться в Запорожье, но прямо на так называемой "тарелке" их развернули и сказали, что суббота-воскресенье выходные, и продолжают издеваться над нашими людьми", - пояснил мэр Мелитополя.

Федоров говорит, что люди находят в очередях на выезд по 10 суток и продолжают оставаться в них.