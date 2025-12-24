ua en ru
Виїзд може ускладнитися: тисячі людей відмовляються від евакуації з прикордоння Сумщині

Середа 24 грудня 2025 10:45
UA EN RU
Виїзд може ускладнитися: тисячі людей відмовляються від евакуації з прикордоння Сумщині Фото: тисячі людей відмовляються від евакуації з прикордоння Сумщині (t me UkrzalInfo)
Автор: Ірина Глухова

На прикордонних територіях Сумської області безпекова ситуація залишається динамічною, через що можливість безпечного виїзду може ускладнюватися. Водночас близько 4 тисяч мешканців цих районів відмовляються від евакуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Олега Григорова в Telegram.

За його словами, рішення про евакуацію з прикордонних громад важливо ухвалювати вчасно, адже йдеться про збереження життя.

Григоров нагадав, що евакуація з прикордонних громад Сумської області триває з 2023 року як системний і превентивний захід для збереження життя цивільного населення

"Із 5-кілометрової прикордонної зони Сумщини евакуації підлягало понад 16 тисяч мешканців. Більшість із них ухвалили рішення виїхати. Водночас на цих територіях ще залишаються близько 4 тисяч людей, які відмовляються від евакуації", - зазначив очільник області.

За його даними, найбільша частка мешканців, які досі не наважилися виїхати з найближчих до кордону територій, залишається у громадах Шосткинського району.

Григоров також повідомив, що з головами прикордонних громад Сумського та Шосткинського районів вони обговорили порядок дій у населених пунктах, де люди відкладають рішення про евакуацію, попри збереження безпекових загроз.

Основний акцент зробили на чітких алгоритмах дій та готовності служб працювати в умовах зміни ситуації.

Як додав голова ОВА, оцінку безпекової ситуації в прикордонних громадах здійснюють військові.

Відповідні рекомендації щодо евакуації через органи місцевого самоврядування доводяться до мешканців, і їх важливо враховувати під час ухвалення рішення про виїзд.

Росіяни вивезли до РФ жителів Сумщини

Нагадаємо, у ніч проти 18 грудня російські окупаційні війська зайшли до села Грабовське Сумської області, яке розташоване безпосередньо на лінії кордону з РФ, та вивезли звідти близько 50 місцевих жителів на територію Росії.

За словами представника Сил оборони, більшість населення села було евакуйовано заздалегідь, а залишилися переважно люди похилого віку, які письмово відмовилися від виїзду.

Російські військові спершу зібрали цих людей у приміщенні місцевої церкви, після чого протягом кількох годин вивезли їх до РФ.

Водночас підтверджених даних про те, що вивезення здійснювалося під загрозою застосування зброї, наразі немає.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що такі дії є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права.

Йдеться про порушення законів і звичаїв війни, незаконне позбавлення волі та примусову депортацію цивільного населення.

А міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про вимогу негайно повернути близько 50 цивільних мешканців.

Він також закликав міжнародні організації та держави-партнери докласти зусиль для повернення незаконно депортованих українців.

