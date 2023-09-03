Виїзд за кордон на чужому авто: названо головний нюанс

Процедура та перелік документів при виїзді за кордон на чужому автомобілі практично не відрізняється від виїзду на своїй машині. Але один нюанс все ж таки є.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уряд online.
"Водій, який не є власником авто, повинен мати такий же перелік документів, як і власники. У такому випадку свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон видається на ім’я кермувальника або пасажира", - йдеться в повідомленні.
Як отримати свідоцтво про реєстрацію?
Для цього необхідно разом з власником автівки звернутись до сервісного центру МВС та оформити свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон.
Які документи потрібні?
Виїзд на чужому авто
Близько тижня тому прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна та Польща розпочали роботу над організацією єдиних пунктів пропуску. Крім того, раніше РБК-Україна розповідало, як виїхати за кордон із домашнім улюбленцем.
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