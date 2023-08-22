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Україна та Польща створюють єдині пункти пропуску на кордоні, - Шмигаль

Вівторок 22 серпня 2023 16:55
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Україна та Польща створюють єдині пункти пропуску на кордоні, - Шмигаль Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (kmu.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Україна та Польща розпочали реалізацію ініціативи, згідно з якою на кордоні між країнами запустять єдині пункти пропуску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram.

За його словами, зараз завданням уряду є запровадження спільного митного та прикордонного контролю з країнами Євросоюзу.

"Тобто буде один пункт пропуску, де працюватимуть представники обох держав. Цим досягаємо більшої інтеграції до європейського простору, прискорюємо логістику, мінімізуємо корупцію. Пілотний проект реалізуємо на польсько-українському кордоні", - розповів глава Кабміну.

Він уточнив, що Україна хоче реалізувати таку ініціативу на кордоні з Румунією. Відповідну пропозицію вже надіслали румунській стороні.

Єдині пункти пропуску

Нагадаємо, нардеп Данило Гетьманцев ще у травні минулого року заявляв, що Україна готова запустити єдині пункти пропуску на кордоні з Польщею.

За словами заступника міністра розвитку громад територій та інфраструктури України Сергія Деркача, подібна ініціатива значно прискорить перетин кордону, оскільки потрібно буде проходити не два пункти пропуску, а один.

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Польща Денис Шмигаль Кордон з Україною
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