Выезд за границу на чужом авто: назван главный нюанс

"Водитель, не являющийся владельцем авто, должен иметь такой же перечень документов, как и владельцы. В таком случае свидетельство о регистрации транспортного средства для выезда за границу выдается на имя водителя или пассажира", - говорится в сообщении.

Как получить свидетельство о регистрации?

Для этого необходимо вместе с владельцем автомобиля обратиться в сервисный центр МВД и оформить свидетельство о регистрации транспортного средства для выезда за границу.

Какие документы нужны?

Выезд на чужом авто