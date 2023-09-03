Выезд за границу на чужом авто: назван главный нюанс

Процедура и перечень документов при выезде за границу Украины на чужом автомобиле практически не отличается от выезда на своей машине. Но один нюанс все же есть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уряд online.
"Водитель, не являющийся владельцем авто, должен иметь такой же перечень документов, как и владельцы. В таком случае свидетельство о регистрации транспортного средства для выезда за границу выдается на имя водителя или пассажира", - говорится в сообщении.
Как получить свидетельство о регистрации?
Для этого необходимо вместе с владельцем автомобиля обратиться в сервисный центр МВД и оформить свидетельство о регистрации транспортного средства для выезда за границу.
Какие документы нужны?
Выезд на чужом авто
Около недели назад премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина и Польша начали работу над организацией единых пунктов пропуска. Кроме того, ранее РБК-Украина рассказывало, как выехать за границу с домашним животным.
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