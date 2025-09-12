ua en ru
Виїзд за кордон хлопців 18-22 років: чи відчув бізнес відтік кадрів

П'ятниця 12 вересня 2025 15:01
Виїзд за кордон хлопців 18-22 років: чи відчув бізнес відтік кадрів Фото: Бариста у кав'ярні (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Наприкінці серпня в Україні дозволили виїзд за кордон молодим чоловікам віком 18-22 років. В медіа стали писати, що бізнес вже через кілька днів після цього рішення помітив відтік працівників, які стали виїздити з країни.

Як вплинув на бізнес дозвіл на виїзд за кордон хлопцям до 22 років і чи є відтік кадрів зараз - з'ясовувало РБК-Україна.

Чи звільняються з торговельних мереж через виїзд за кордон?

У мережі "Сільпо" працює близько 3 000 працівників віком 18-22 роки, кажуть РБК-Україна в мережі закладів. Після того, як за кордон дозволили виїздити хлопцям 18-22 років, там стали помічати тенденцію відтоку кадрів, але поки вона не є значною, зазначають в компанії.

"Після оновлення порядку перетину держкордону ми із занепокоєнням фіксуємо помітне зростання звільнень, але наразі воно не перевищує 3% від кількості працівників 18-22 років", - коментують РБК-Україна в "Сільпо".

Тим часом в ще двох дотичних до галузі рітейлу компаніях повідомили РБК-Україна, що тенденцію можна буде побачити пізніше, коли пройде більше часу після прийнятих урядом змін.

"Зараз саме такої тенденції, щоб звільнялися і при цьому казали, що ми їдемо за кордон, ми не спостерігаємо", - сказав співрозмовник з однієї з торговельних мереж.

Рішення дозволити виїзд за кордон чоловіків вікової категорії 18-22 роки не мало суттєвого впливу на динаміку звільнень в компанії "Епіцентр К", каже РБК-Україна керівник HR-департаменту компанії "Епіцентр К" Олег Плахтій.

"Зараз в компанії працює 1839 працівників такого віку, з яких 1149 - чоловіки. Постанова про виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 22 років набрала чинності 27 серпня. Починаючи з цієї дати і по 11 вересня з компанії звільнилось 87 осіб зазначеного віку, з яких 62 - чоловіки", - надає він дані.

Основна причина звільнень у віковій категорії 18-22 роки, за його словами, - це поновлення навчального року в закладах освіти. При цьому лише в 21-му випадку причиною звільнення був вказаний виїзд за кордон.

Таким чином частка звільнень через переїзд до іншої країни за час дії дозволу склала всього 1,8% від загальної кількості чоловіків віком 18-22 роки, що працюють в компанії, додають в "Епіцентр К".

Водночас в деяких інших компаній українського ринку дійсно спостерігають дещо більшу динаміку звільнень молоді в зазначений період, відзначає Олег Плахтій.

Проте, за оцінками компанії, в першу чергу вона пов’язана з відновленням навчання, ніж з дією нової урядової постанови.

"Частка звільнень молоді в нашій компанії залишається на невисокому рівні завдяки програмі "Епіцентр можливостей". Вона передбачає гнучкий графік роботи, гідний рівень оплати, тісну співпрацю з навчальними закладами та можливості для ротації серед різних бізнес-підрозділів", - резюмує Плахтій.

"Катастрофи немає". Чи багато виїхало працівників ресторанів

Серед ресторанного персоналу зараз суттєву частину становить молодь, говорить РБК-Україна експерт ресторанного бізнесу Ольга Насонова, яка займається запуском ресторанів і робить аналітику ринку HORECA.

"Буває навіть, заходжу в ресторан і бачу, що всі дуже молоді працюють, просто діти. По 17 років, 18. Є солідні заклади, де найстаршому кухарю 30 років. Тому дійсно, ресторанний персонал дуже помолодшав. Кому дозволили виїздити за кордон? Мова йде про лише проміжок в 4 роки: з 18 до 22", - зазначає Насонова.

За її словами, є ті, які виїздити можуть, але не поїхали, і далі працюють в закладах. Також у ресторанах працюють і ті, кому ще немає 18 років - вони теж не всі поїхали. За оцінками експертки, із працівників ресторанного бізнесу в цій віковій категорії виїхало не більше 10%. І є багато закладів, де взагалі ніхто не поїхав.

"Тому, мені здається, казати про великий відтік в цій галузі - це перебільшення. Чи є катастрофа? Ні. Зазвичай головна причина, чому такі хлопці не виїжджають - це родина. Зазвичай вони не одружені, але є батьки, брати-сестри, бабуся і дідусь. Коли вся родина тут, то відпустити молодого хлопця за кордон, де немає нікого, не всі хочуть. Тому відтік таких кадрів - не більше 10%, а в деяких закладах це буквально кілька відсотків", - переконана вона.

При цьому відтік працівників в західних регіонах України вищий, ніж в Києві і центральних областях. Зокрема у Львові хлопців, які виїхали, більше. Там дійсно кордон близько: вирішили, зібралися і поїхали. В Києві - набагато, набагато менше. Насонова говорить, що тому взагалі не можна говорити про якісь критичні показники, що прямо всі взяли поїхали.

"Кого із закладів я знаю в Києві - приблизно з 10-12 кухарів такого віку поїхав лише один. Поїхав до Польщі, де його колеги вже працюють. Але в Польщі вже умови інші: там вже не своя квартира з родиною, а маленька кімната або навіть ліжко-місце. Працювати нашому персоналу за кордоном теж непросто. Тому однозначно - в ресторанному бізнесі з виїздами хлопців віком 18-22 роки немає", - каже Ольга Насонова.

Раніше РБК-Україна писало, що ресторанна сфера в Україні стикається з гострим дефіцитом кадрів - знайти кухарів та офіціантів дуже важко, а працівники вимагають високих зарплат навіть без досвіду. Водночас масове закриття ресторанів пов’язане не з браком персоналу, а з економічною ситуацією.

Ми також писали, що за останні п’ять років в Україні змінився перелік найпопулярніших вакансій та рівень зарплат. Найбільший попит стабільно мають робітничі спеціальності - різноробочі, водії, вантажники, прибиральниці. Зарплати у більшості категорій зросли майже вдвічі.

