Виїзд чоловіків за кордон: які правила зараз і що пропонує змінити Зеленський

Хто може виїхати з України під час воєнного стану

Відповідно до Постанови Кабміну №57 (зі змінами 2025 року), чоловіки віком від 18 до 60 років загалом не можуть залишати країну під час воєнного стану. Винятки передбачені для певних категорій:

до 18 років і після 60 - без обмежень;

особи з інвалідністю або їх супроводжувачі - за наявності підтвердних документів;

батьки або опікуни дітей з інвалідністю - із відповідними свідоцтвами;

особи, які доглядають за хворими родичами або працюють у стаціонарних закладах догляду - з актами та наказами;

військовозобов’язані з відстрочкою або непридатні за станом здоров’я - з рішенням ТЦК;

працівники критично важливих сфер (культура, медіа, транспорт) - за погодженням МКСК;

моряки, курсанти та студенти-практиканти - з контрактами або листами від судновласників.

Необхідні документи

Для того, щоб виїхати з України, станом на 2025 рік потрібні: паспорт для виїзду за кордон, військово-облікові документи, посвідчення про інвалідність, свідоцтва про народження дітей, офіційні листи від державних органів чи роботодавців - залежно від підстав для виїзду.

Нововведення 2025 року для окремих категорій

Водії гуманітарних і медичних вантажів з 27 лютого 2025 року більше не виїжджають за спрощеною процедурою через систему "Шлях" - для них діють загальні правила.

Митці та медійники тимчасово не отримують "листи сприяння" від Мінкульту через оновлення процедури, однак можуть виїхати за умови підтвердження мети поїздки та повного пакета документів.

Члени сімей загиблих військових або Героїв України тепер також мають право на виїзд за кордон.

Що пропонує змінити Зеленський

Президент Володимир Зеленський доручив уряду розширити можливості для перетину державного кордону молодими українцями, підвищивши вікову межу без обмежень із 18 до 22 років. Про це він заявив під час "Українського молодіжного форуму 2025: Молодь Тут!" 12 серпня.

"На цей час є обмеження до 18 років, я пропоную підвищити до 22 років, щоб не було обмежень при перетині. Це правильна історія, яка допоможе багатьом українцям зберегти зв'язки з країною та реалізуватися у навчанні в Україні", - наголосив глава держави.

Як уникнути проблем на кордоні

Прикордонники мають право перевіряти документи та відмовляти у виїзді за їх відсутності чи невідповідності. Рекомендовано завчасно підготувати пакет документів і перевірити актуальні правила на офіційному сайті Держприкордонслужби або за телефоном 1598 (дзвінки безкоштовні).