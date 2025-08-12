ТЦК ігнорують заяву. Що може піти не так при подачі на відстрочку

Коли чоловік подав заяву на відстрочку, мобілізувати його не можуть, поки ТЦК розглядає документ. Але на практиці буває інакше.

Які проблеми можуть з'явитися при подачі на відстрочку, в коментарі РБК-Україна розповідає молодший юрист юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери" Анастасія Швиткіна.

Скільки часу розглядають заяву на відстрочку

Якщо ви підпадаєте під критерії однієї з категорій права на відстрочку і вже подали документи в ТЦК, зазвичай строк розгляду такої заяви комісією складає до 7 календарних днів, в деяких випадках – до 15 календарних днів, зазначає юрист.

За результатами розгляду такої заяви та поданих документів, військовозобов’язаному може бути надано відстрочку від мобілізації або відмовлено у зв’язку із відсутністю підстав для її надання, каже вона.

Як подати заяву на відстрочку, Анастасія Швиткіна розповідала детальніше в попередньому коментарі для РБК-Україна.

Які проблеми можуть бути?

За словами фахівця, виникають суттєві проблеми, які пов’язані зокрема із процедурою подання та реєстрації вказаної заяви. Наприклад, не всі ТЦК підтримки забезпечують належне документальне підтвердження прийняття заяви.

"Це може бути відсутність проставленої відмітки на копії заяви, відсутність реєстраційного номеру, або ж неможливість отримати фото підтвердження. Без такого підтвердження довести факт подання заяви про надання відстрочки від мобілізації надзвичайно складно", – каже Анастасія Швиткіна.

Коли чоловік подав документи і заяву на відстрочку, мобілізувати його не можуть, поки заяву розглядають. Але є випадки, коли військовозобов’язаних мобілізували саме в період розгляду заяви на відстрочку або навіть перед її поданням.

"Це пов’язано з тим, що працівники ТЦК та СП свідомо ігнорують факт подання заяви на отримання відстрочки, вважають таку заяву поданою безпідставно або не визнають факт подання такої заяви. Через це, на жаль, іноді чоловіків мобілізують саме у період, коли заяву на відстрочку ще розглядають або навіть до її подання, якщо немає підтверджень про звернення", – зауважує юристка.

Що робити в таких випадках

Щоб уникнути таких ситуацій, Анастасія Швиткіна радить:

якнайшвидше подавати заяву на відстрочку;

наполягати на її реєстрації в день подання , отримувати офіційне підтвердження (відмітку або фото зареєстрованої заяви).

, отримувати офіційне підтвердження (відмітку або фото зареєстрованої заяви). вв разі відмови – звертатися письмово з вимогою надати таке підтвердження.

"Наявність підстав для отримання відстрочки не обмежує ТЦК у можливості мобілізувати людину ані фактично, ані юридично. Без оформленої відстрочки можуть мобілізувати, навіть за наявності підстав для звільнення, якщо не вжито дій для підтвердження цього статусу. Щоб зафіксувати це, треба отримати довідку про відстрочку від призову під час мобілізації та відповідне підтвердження", – підсумовує співрозмовниця.