Выезд мужчин за границу: какие правила сейчас и что предлагает изменить Зеленский

Кто может выехать из Украины во время военного положения

Согласно Постановлению Кабмина №57 (с изменениями 2025 года), мужчины в возрасте от 18 до 60 лет в целом не могут покидать страну во время военного положения. Исключения предусмотрены для определенных категорий:

до 18 лет и после 60 - без ограничений;

лица с инвалидностью или их сопровождающие - при наличии подтверждающих документов;

родители или опекуны детей с инвалидностью - с соответствующими свидетельствами;

лица, ухаживающие за больными родственниками или работающие в стационарных учреждениях ухода - с актами и приказами;

военнообязанные с отсрочкой или непригодные по состоянию здоровья - с решением ТЦК;

работники критически важных сфер (культура, медиа, транспорт) - по согласованию МКСК;

моряки, курсанты и студенты-практиканты - с контрактами или письмами от судовладельцев.

Необходимые документы

Для того, чтобы выехать из Украины, по состоянию на 2025 год нужны: паспорт для выезда за границу, военно-учетные документы, удостоверение об инвалидности, свидетельства о рождении детей, официальные письма от государственных органов или работодателей - в зависимости от оснований для выезда.

Нововведения 2025 года для отдельных категорий

Водители гуманитарных и медицинских грузов с 27 февраля 2025 года больше не выезжают по упрощенной процедуре через систему "Шлях" - для них действуют общие правила.

Художники и медийщики временно не получают "письма содействия" от Минкульта из-за обновления процедуры, однако могут выехать при условии подтверждения цели поездки и полного пакета документов.

Члены семей погибших военных или Героев Украины теперь также имеют право на выезд за границу.

Что предлагает изменить Зеленский

Президент Владимир Зеленский поручил правительству расширить возможности для пересечения государственной границы молодыми украинцами, повысив возрастной предел без ограничений с 18 до 22 лет. Об этом он заявил во время "Украинского молодежного форума 2025: Молодежь Здесь!" 12 августа.

"В настоящее время есть ограничения до 18 лет, я предлагаю повысить до 22 лет, чтобы не было ограничений при пересечении. Это правильная история, которая поможет многим украинцам сохранить связи со страной и реализоваться в обучении в Украине", - подчеркнул глава государства.

Как избежать проблем на границе

Пограничники имеют право проверять документы и отказывать в выезде при их отсутствии или несоответствии. Рекомендуется заблаговременно подготовить пакет документов и проверить актуальные правила на официальном сайте Госпогранслужбы или по телефону 1598 (звонки бесплатные).