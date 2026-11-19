Через год после открытия границ для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет доля молодежи, которая планирует выехать из Украины, выросла с 23% до 28%. В то же время стало меньше тех, кто не хочет покидать страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа.

Сколько молодых мужчин планируют уехать

Среди опрошенных в возрасте 18-22 лет 37% не планируют выезжать за границу. Собственный выезд рассматривают 27%, еще около 36% пока не определились.

В то же время, на миграционные намерения может влиять окружение. Среди респондентов, имеющих знакомых за границей, 31% планируют уехать. Если таких знакомых нет, то этот показатель составляет 13%. В общей сложности 68% опрошенных отметили, что у них есть знакомые, которые выехали из Украины.

По словам руководительницы направления OLX Работа Марии Абдуллиной, через год после открытия границ миграционные намерения молодежи несколько изменились, однако заметного сдвига в сторону выезда пока нет. Значительная часть респондентов до сих пор не определилась со своими планами.

Как знакомые влияют на решение уехать за границу? (инфографика: OLX Работа)

Почему молодежь хочет оставаться или уезжать

Главной причиной оставаться в Украине для мужчин 18-22 лет является семья и партнеры - так ответили 54% опрошенных. Еще 47% хотят строить карьеру в Украине, 41% не уверены, что за границей будет лучше, а 35% стремятся помогать своей стране.

Среди причин выезда чаще всего называли безопасность - этот мотив отметили 55% респондентов. Также 47% рассматривают переезд во избежание мобилизации, а 40% - ради карьерных возможностей за рубежом.

Почему мужчины выбирают выезд за границу? (инфографика: OLX Работа)

Какие планы у несовершеннолетних

Среди опрошенных в возрасте до 18 лет 28% планируют уехать за границу. Зачастую они объясняют это стремлением к безопасности - так ответили 55%. Еще 34% хотят получить более качественное образование за рубежом, 32% рассматривают карьерные перспективы, а 30% - возможность избежать мобилизации.

Те, кто хочет остаться в Украине, чаще всего называли семью (48%), карьеру в стране (43%), сомнения, что за границей будет лучше (33%) и желание помогать Украине (32%).

Как изменились намерения молодежи за год

Если сравнивать результаты опросов всех респондентов младше 22 лет, в 2025 году 45% не планировали выезжать из Украины. В 2026 году таких стало 37%.

В то же время доля рассматривающих возможность выезда возросла с 23% до 28%. Остальным опрошенным было сложно определиться с ответом.