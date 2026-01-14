Виявляє цілі за 450 км: Іспанія передасть Україні радар Lanza LTR-25

Уряд Іспанії схвалив угоду, яка дозволяє укласти контракт на виробництво і постачання Україні тактичного радара дальньої дії Lanza LTR-25, а також його логістичну підтримку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу уряду Іспанії.
Угода передбачає виготовлення та постачання радара Lanza LTR-25 виробництва компанії Indra разом з його логістичною підтримкою, що має сприяти зусиллям союзників щодо підтримки України шляхом зміцнення її оборонних можливостей у сфері протиповітряної оборони.
Орієнтовна вартість угоди становить 37 млн євро. Вона діятиме з моменту її укладення до 31 грудня 2026 року без можливості продовження.
Lanza LTR-25 - це мобільна трикоординатна радіолокаційна станція, здатна працювати у складних умовах радіоелектронної боротьби. Основна перевага системи полягає у можливості виявляти та супроводжувати не лише літаки, а й малорозмірні об’єкти з низькою відбивною поверхнею, зокрема безпілотники та крилаті ракети.
Станцію легко транспортують літаками типу C-130 або вантажівками, що дозволяє оперативно змінювати позиції та уникати ударів у відповідь.
Дальність виявлення повітряних цілей для цієї установки становить понад 450 км, а поєднання радара з загальною системою протиповітряної оборони НАТО дозволяє передавати координати цілей розрахункам протиповітряної оборони.
Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що Іспанія оголосила про виділення 615 млн євро допомоги Україні. Кошти підуть як на закупівлю озброєння, так і на фінансування оборонних систем.
Також Іспанія оголосила про виділення мільярда євро на закупівлю військової техніки у США для подальшої передачі Україні.
Ці кошти доповнять пакет допомоги для енергетичної інфраструктури України. Крім того, новий пакет допомоги повинен забезпечити посилення української протиповітряної оборони.