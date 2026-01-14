Обнаруживает цели за 450 км: Испания передаст Украине радар Lanza LTR-25

Соглашение предусматривает изготовление и поставку радара Lanza LTR-25 производства компании Indra вместе с его логистической поддержкой, что должно способствовать усилиям союзников по поддержке Украины путем укрепления ее оборонных возможностей в сфере противовоздушной обороны.

Ориентировочная стоимость соглашения составляет 37 млн евро. Оно будет действовать с момента его заключения до 31 декабря 2026 года без возможности продления.

Lanza LTR-25 - это мобильная трехкоординатная радиолокационная станция, способная работать в сложных условиях радиоэлектронной борьбы. Основное преимущество системы заключается в возможности обнаруживать и сопровождать не только самолеты, но и малоразмерные объекты с низкой отражающей поверхностью, в частности беспилотники и крылатые ракеты.

Станцию легко транспортируют самолетами типа C-130 или грузовиками, что позволяет оперативно менять позиции и избегать ответных ударов.

Дальность обнаружения воздушных целей для этой установки составляет более 450 км, а сочетание радара с общей системой противовоздушной обороны НАТО позволяет передавать координаты целей расчетам противовоздушной обороны.