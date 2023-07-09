Виявляє літаки на великій відстані. Резніков показав українську станцію розвідки РПС-7 Інгул

"РПС-7 Інгул - інноваційна станція радіоелектронної розвідки українського виробництва. Вона здатна виявляти ворожі радари, системи ППО та літаки на великій відстані", - повідомив він.

Міністр зазначив, що отримання інформації за допомогою розвідки критично важливе для української артилерії, яка веде полювання на російську військову техніку.

Резніков повідомив, що наразі станція проходить тестування перед тим, як її можна буде офіційно поставити до українського війська.

Він також подякував дизайнерам, спонсорам та підприємствам, які допомогли втілити цей проєкт у реальність.

Важливість розвідки

Зазначимо, що перед тим, як вразити ворожу ціль її необхідно виявити. Це стосується як російських військових, так і їхньої техніки та складів боєприпасів. З огляду на це зрозуміла важливість станцій радіоелектронної розвідки.

Нагадаємо, що навесні Фонд "Повернись живим" передав ГУР мобільну станцію розвідки загальною вартістю понад 1 млн доларів. Він допоможе спецпризначенцям швидко виявляти противника та здобувати про нього ще більше інформації.

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