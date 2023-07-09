RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Выявляет самолеты на большом расстоянии. Резников показал украинскую станцию разведки РПС-7 Ингул

Фото: министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Инновационные станции радиоэлектронной разведки РПС-7 Ингул поставят в украинскую армию. Однако перед этим они должны пройти тестирование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова в Twitter.

"РПС-7 Ингул - инновационная станция радиоэлектронной разведки украинского производства. Она способна обнаруживать вражеские радары, системы ПВО и самолеты на большом расстоянии", - сообщил он.

Министр отметил, что получение информации посредством разведки критически важно для украинской артиллерии, которая ведет охоту на российскую военную технику.

Резников сообщил, что станция проходит тестирование перед тем, как ее можно будет официально поставить в украинскую армию.

Он также поблагодарил дизайнеров, спонсоров и предприятия, которые помогли воплотить этот проект в реальность.

Важность разведки

Отметим, что перед тем, как поразить вражескую цель, ее необходимо выявить. Это касается как российских военных, так и их техники и складов боеприпасов. Учитывая это, понятна важность станций радиоэлектронной разведки.

Напомним, что весной Фонд "Вернись живым" передал ГУР мобильную станцию разведки общей стоимостью более 1 млн долларов. Он поможет спецназам быстро обнаруживать противника и получать о нем еще больше информации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Алексей Резников