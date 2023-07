Виявляє літаки на великій відстані. Резніков показав українську станцію розвідки РПС-7 Інгул

"РПС-7 Інгул - інноваційна станція радіоелектронної розвідки українського виробництва. Вона здатна виявляти ворожі радари, системи ППО та літаки на великій відстані", - повідомив він.

RPS-7 Inhul is an innovative radio-electronic reconnaissance station manufactured in Ukraine. It can detect enemy radars, air defense systems, and aircraft from a long distance. Obtaining this information is critical for our artillery, which hunts down russian military equipment.