Выявляет самолеты на большом расстоянии. Резников показал украинскую станцию разведки РПС-7 Ингул

"РПС-7 Ингул - инновационная станция радиоэлектронной разведки украинского производства. Она способна обнаруживать вражеские радары, системы ПВО и самолеты на большом расстоянии", - сообщил он.

RPS-7 Inhul является инновационной радио-электронной reconnaissance station manufactured in Ukraine. Это может вызвать энергию radares, Air Defense systems, a Aircraft from along distance. Обновление этой информации является критическим для нашей художественной литературы, которая тянется вверх по русской military equipment.… pic.twitter.com/99RA9EkWwn — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 9, 2023