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Выявляет самолеты на большом расстоянии. Резников показал украинскую станцию разведки РПС-7 Ингул

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Воскресенье 09 июля 2023 12:20
Выявляет самолеты на большом расстоянии. Резников показал украинскую станцию разведки РПС-7 Ингул Фото: министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Инновационные станции радиоэлектронной разведки РПС-7 Ингул поставят в украинскую армию. Однако перед этим они должны пройти тестирование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова в Twitter.

"РПС-7 Ингул - инновационная станция радиоэлектронной разведки украинского производства. Она способна обнаруживать вражеские радары, системы ПВО и самолеты на большом расстоянии", - сообщил он.

Министр отметил, что получение информации посредством разведки критически важно для украинской артиллерии, которая ведет охоту на российскую военную технику.

Резников сообщил, что станция проходит тестирование перед тем, как ее можно будет официально поставить в украинскую армию.

Он также поблагодарил дизайнеров, спонсоров и предприятия, которые помогли воплотить этот проект в реальность.

Важность разведки

Отметим, что перед тем, как поразить вражескую цель, ее необходимо выявить. Это касается как российских военных, так и их техники и складов боеприпасов. Учитывая это, понятна важность станций радиоэлектронной разведки.

Напомним, что весной Фонд "Вернись живым" передал ГУР мобильную станцию разведки общей стоимостью более 1 млн долларов. Он поможет спецназам быстро обнаруживать противника и получать о нем еще больше информации.

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Алексей Резников
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