Выявляет самолеты на большом расстоянии. Резников показал украинскую станцию разведки РПС-7 Ингул

Инновационные станции радиоэлектронной разведки РПС-7 Ингул поставят в украинскую армию. Однако перед этим они должны пройти тестирование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова в Twitter .

"РПС-7 Ингул - инновационная станция радиоэлектронной разведки украинского производства. Она способна обнаруживать вражеские радары, системы ПВО и самолеты на большом расстоянии", - сообщил он.

RPS-7 Inhul является инновационной радио-электронной reconnaissance station manufactured in Ukraine. Это может вызвать энергию radares, Air Defense systems, a Aircraft from along distance. Обновление этой информации является критическим для нашей художественной литературы, которая тянется вверх по русской military equipment.… pic.twitter.com/99RA9EkWwn — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 9, 2023

Министр отметил, что получение информации посредством разведки критически важно для украинской артиллерии, которая ведет охоту на российскую военную технику.

Резников сообщил, что станция проходит тестирование перед тем, как ее можно будет официально поставить в украинскую армию.

Он также поблагодарил дизайнеров, спонсоров и предприятия, которые помогли воплотить этот проект в реальность.

Важность разведки

Отметим, что перед тем, как поразить вражескую цель, ее необходимо выявить. Это касается как российских военных, так и их техники и складов боеприпасов. Учитывая это, понятна важность станций радиоэлектронной разведки.

Напомним, что весной Фонд "Вернись живым" передал ГУР мобильную станцию разведки общей стоимостью более 1 млн долларов. Он поможет спецназам быстро обнаруживать противника и получать о нем еще больше информации.

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