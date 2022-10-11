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Віялові відключення в Києві сьогодні будуть: графік

Фото: Віялові відключення в Києві сьогодні будуть (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У Києві сьогодні, 11 жовтня, планується застосовувати аварійні відключення електроенергії. Це потрібно для проведення відновлювальних робіт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку НЕК "Укренерго".

"Сьогодні ввечері в Києві та центральних областях знову застосовуються обмеження споживачів, але вдень вдалося обійтися без них", - йдеться у повідомленні.

За словами Укренерго, введення таких заходів пов’язано з необхідністю розвантажити енергетичну інфраструктуру для швидкого проведення відновлювальних робіт.

Прес-служба ДТЕК Київські електромережі ("Київенерго") повідомила, що тимчасово обмежується електропостачання до частини 3-ої черги та опублікували наступний графік:

  • 1 черга – з 8:00 до 12:00 та з 20:00 до 24:00;
  • 2 черга – з 12:00 до 16:00;
  • 3 черга - з 16:00 до 20:00.

Нагадаємо, що раніше у Києві на сьогодні скасували віялові відключення.

Раніше стало відомо, що віялові відключення електроенергії в Україні плануються протягом наступних днів. Це дасть можливість ремонтним бригадам відновити електромережі і якомога швидше забезпечити знову надійне енергопостачання.

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