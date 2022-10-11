Веерные отключения в Киеве сегодня будут: график

В Киеве сегодня, 11 октября, планируется использовать аварийные отключения электроэнергии. Это необходимо для проведения восстановительных работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу НЭК "Укрэнерго".

"Сегодня вечером в Киеве и центральных областях снова применяются ограничения потребителей, но днем удалось обойтись без них", - говорится в сообщении.

По словам Укрэнерго, введение таких мер связано с необходимостью разгрузить энергетическую инфраструктуру для быстрого проведения восстановительных работ.

Пресс-служба ДТЭК Киевские электросети ("Киевэнерго") сообщила, что временно ограничивается электроснабжение в части 3-й очереди и опубликовали следующий график: