RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Веерные отключения в Киеве сегодня будут: график

Фото: Веерные отключения в Киеве сегодня будут (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Киеве сегодня, 11 октября, планируется использовать аварийные отключения электроэнергии. Это необходимо для проведения восстановительных работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу НЭК "Укрэнерго".

"Сегодня вечером в Киеве и центральных областях снова применяются ограничения потребителей, но днем удалось обойтись без них", - говорится в сообщении.

По словам Укрэнерго, введение таких мер связано с необходимостью разгрузить энергетическую инфраструктуру для быстрого проведения восстановительных работ.

Пресс-служба ДТЭК Киевские электросети ("Киевэнерго") сообщила, что временно ограничивается электроснабжение в части 3-й очереди и опубликовали следующий график:

  • 1 очередь – с 8:00 до 12:00 и с 20:00 до 24:00;
  • 2 очередь – с 12:00 до 16:00;
  • 3 очередь – с 16:00 до 20:00.

Напомним, что ранее в Киеве на сегодняшний день отменили веерные отключения.

Ранее стало известно, что веерные отключения электроэнергии в Украине планируются в течение следующих дней. Это позволит ремонтным бригадам восстановить электросети и как можно скорее обеспечить вновь надежное энергоснабжение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВойна в Украине