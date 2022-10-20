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Віялові відключення електроенергії очікуються по всій Україні: як дізнаватися про графіки

Фото: віялові відключення електроенергії можливі по всій Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У четвер, 20 жовтня з 7:00 до 22:00 по всій Україні можуть бути застосовані заходи обмеження споживання електроенергії. Коли відключать конкретну вулицю - визначає оператор розподільчих мереж (обленерго).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

Як зазначили в прес-службі, обленерго повідомляють споживачів про можливі відключення через свої сайти. Вони можуть це робити у стрічках новин або у спеціально відведеному для цих повідомлень розділі. Також деякі з них роблять це у "особистих кабінетах" споживача або через чат-боти різних месенджерів.

Посилання на сайти всіх Операторів Оператори розподільчих мереж (обленерго) можна подивитися на окремій сторінці сайта Міністерства енергетики.

Нагадаємо, НЕК "Укренерго" з 19 жовтня запровадило стабілізаційні відключення електроенергії у Київській області. Відключення плануються по 4 години декілька разів протягом дня.

Віялові відключення очікуються 20 жовтня по всій Україні. Вони залежать від рішення НЕК "Укренерго".

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Електроенергія