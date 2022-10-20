Віялові відключення електроенергії очікуються по всій Україні: як дізнаватися про графіки

Як зазначили в прес-службі, обленерго повідомляють споживачів про можливі відключення через свої сайти. Вони можуть це робити у стрічках новин або у спеціально відведеному для цих повідомлень розділі. Також деякі з них роблять це у "особистих кабінетах" споживача або через чат-боти різних месенджерів.

Посилання на сайти всіх Операторів Оператори розподільчих мереж (обленерго) можна подивитися на окремій сторінці сайта Міністерства енергетики.