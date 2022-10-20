Веерные отключения электроэнергии ожидаются по всей Украине: как узнавать графики

Как отметили в пресс-службе, облэнерго сообщают потребителям о возможных отключениях через свои сайты. Они могут это делать в новостных лентах или в специально отведенном для этих сообщений разделе. Также некоторые из них делают это в "личных кабинетах" потребителя или через чат-боты разных мессенджеров.

Ссылки на сайты всех операторов Операторы распределительных сетей (облэнерго) можно посмотреть на отдельной странице сайта Министерства энергетики.