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Веерные отключения электроэнергии ожидаются по всей Украине: как узнавать графики

Фото: веерные отключения электроэнергии возможны по всей Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В четверг, 20 октября, с 7:00 до 22:00 по всей Украине могут быть применены меры ограничения потребления электроэнергии. Когда отключат конкретную улицу - определяет оператор распределительных сетей (облэнерго).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

Как отметили в пресс-службе, облэнерго сообщают потребителям о возможных отключениях через свои сайты. Они могут это делать в новостных лентах или в специально отведенном для этих сообщений разделе. Также некоторые из них делают это в "личных кабинетах" потребителя или через чат-боты разных мессенджеров.

Ссылки на сайты всех операторов Операторы распределительных сетей (облэнерго) можно посмотреть на отдельной странице сайта Министерства энергетики.

Напомним, НЭК "Укрэнерго" с 19 октября ввело стабилизационные отключения электроэнергии в Киевской области. Отключения планируются по 4 часа несколько раз в течение дня.

Веерные отключения ожидаются 20 октября по всей Украине. Они зависят от решения НЭК "Укрэнерго".

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Электроэнергия