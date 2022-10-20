У Київській області почалися віялові відключення електроенергії: оприлюднено графік

У Київській області з 19 жовтня почалися віялові відключення електроенергії. Відключення триватимуть по чотири години та будуть повторюватися протягом дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії " ДТЕК Київські регіональні електромережі ".

"Через значні руйнування енергетичної інфраструктури держкомпанія НЕК "Укренерго" впровадила стабілізаційні відключення електроенергії у Київській області з 23.34 19 жовтня", - йдеться в повідомленні.

Відключення відбуватимуться для кожного клієнта не більше, ніж 4 години. Однак вони можуть повторитись протягом доби дня через 4 години, якщо "Укренерго" не скасує застосування стабілізаційних відключень.

"Наприклад, якщо ваш будинок відключався з 10 до 14 ранку, то якщо стабілізаційне відключення триватиме протягом дня, повторне відключення буде з 18.00 до 22.00 і з 02.00 до 06.00", - зазначили в компанії.

Компанія "ДТЕК Київські регіональні електромережі" оприлюднила графік потенційний відключень електроенергії у Київській області. Він застосовується тільки у разі якщо у НЕК "Укренерго" виникне потреба збалансувати енергосистему.

Тижневий графік передбачає відключення електроенергії тричі на день по чотири години для районів області. Усі райони області поділені на дві групи.

Згідно з повідомленням, можлива невелика похибка у часі в межах 30-40 хв для перелідключення електропостачання між групами.