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У Київській області почалися віялові відключення електроенергії: оприлюднено графік

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Україна, Четвер 20 жовтня 2022 09:28
У Київській області почалися віялові відключення електроенергії: оприлюднено графік Фото: у Київській області почалися віялові відключення електроенергії  (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Київській області з 19 жовтня почалися віялові відключення електроенергії. Відключення триватимуть по чотири години та будуть повторюватися протягом дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії "ДТЕК Київські регіональні електромережі".

"Через значні руйнування енергетичної інфраструктури держкомпанія НЕК "Укренерго" впровадила стабілізаційні відключення електроенергії у Київській області з 23.34 19 жовтня", - йдеться в повідомленні.

Відключення відбуватимуться для кожного клієнта не більше, ніж 4 години. Однак вони можуть повторитись протягом доби дня через 4 години, якщо "Укренерго" не скасує застосування стабілізаційних відключень.

"Наприклад, якщо ваш будинок відключався з 10 до 14 ранку, то якщо стабілізаційне відключення триватиме протягом дня, повторне відключення буде з 18.00 до 22.00 і з 02.00 до 06.00", - зазначили в компанії.

Компанія "ДТЕК Київські регіональні електромережі" оприлюднила графік потенційний відключень електроенергії у Київській області. Він застосовується тільки у разі якщо у НЕК "Укренерго" виникне потреба збалансувати енергосистему.

Тижневий графік передбачає відключення електроенергії тричі на день по чотири години для районів області. Усі райони області поділені на дві групи.

Згідно з повідомленням, можлива невелика похибка у часі в межах 30-40 хв для перелідключення електропостачання між групами.

У Київській області почалися віялові відключення електроенергії: оприлюднено графікУ Київській області почалися віялові відключення електроенергії: оприлюднено графік

У Київській області почалися віялові відключення електроенергії: оприлюднено графік

Нагадаємо, компанія "Укренерго" повідомила, що відключення світла по всій Україні 20 жовтня 2022 будуть почергові. Очікується, що обмеження вводитимуться не більше ніж на 4 години.

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Відключення світла по Україні будуть почергові. Але не більше ніж на 4 години
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