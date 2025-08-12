Вівсянку чи смузі: що краще з'їсти зранку для заряду енергії?

Користь вівсянки на сніданок

Дієтолог Лорен Твігге розповіла, що вівсянка - це поширена страва на сніданок, яка може бути чудовим вибором для тривалого заряду енергії. Завдяки своїй твердій формі вівсянка перетравлюється повільніше і допоможе довше відчувати ситість.

Вівсянка багата на тип розчинної клітковини, яка називається бета-глюкан, що може потенційно знижувати рівень "поганого" холестерину, тим самим зменшуючи ризик серцево-судинних захворювань.

Ключем до отримання переваг вівсянки для підвищення енергії є створення збалансованої миски. Для цього потрібно відмовитися від доданого цукру та збільшити споживання білка.

Найкраще доповнити вівсянку ягодами та фруктами. Щоб збільшити вміст білка у вівсянці, використовуйте молочні продукти замість води та додайте яйце. Горіхи та грецький йогурт стануть ще один чудовим доповненням до миски.



У 100 г продукту міститься:

калорій - 102

вуглеводи - 18,3 г

клітковина - 2,73 г

білок - 3,56 г

жири - 1,76 г

Переваги смузі на сніданок

За словами експерта, смузі можуть бути чудовим джерелом фруктів, клітковини та фітонутрієнтів. Вони можуть бути багаті на поживні речовини, що насичують, такі як білок. Також можуть сприяти росту корисних бактерій у кишковому мікробіомі.

Щоб максимізувати вміст білка та клітковини у смузі, варто додавати молочні продукти, горіхову пасту, насіння, грецький йогурт та листову зелень. Це також додає трохи корисних жирів і допомагає компенсувати високий вміст вуглеводів у фруктах.

У 350 г смузі, приготовленому з полуниці, банана та знежиреного йогурту, може можуть міститися такі поживні речовини:

калорій - 226

вуглеводи - 52 г

клітковина - 3,12 г

білок - 2,98 г

жири - 0,49 г

вітамін С - 18 мг

вітамін В6 - 0,38 мг

Який сніданок дає більше енергії

Вівсянка - це тверда речовина, тоді як смузі - рідка. Ця різниця може вплинути на швидкість травлення. Смузі перетравлюються трохи швидше, оскільки їх менше потрібно жувати.

Однак, вівсянка перетравлюється повільніше і допоможе довше відчувати ситість.

Смузі - чудовий варіант для людей, яким потрібна їжа, яку легко перетравлювати.

Незалежно від того, що ви оберете, обов’язково включіть достатню кількість білка, клітковини та корисних жирів у свій раціон.