Вівсянку чи смузі: що краще з'їсти зранку для заряду енергії?

Сніданок - ключ до бадьорого початку дня. Варто обирати легкий і швидкий смузі або ситну вівсянку, щоб отримати максимум енергії зранку? Розглядаємо переваги обох варіантів та їх вплив на заряд сил і продуктивність.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Real simple.
Дієтолог Лорен Твігге розповіла, що вівсянка - це поширена страва на сніданок, яка може бути чудовим вибором для тривалого заряду енергії. Завдяки своїй твердій формі вівсянка перетравлюється повільніше і допоможе довше відчувати ситість.
Вівсянка багата на тип розчинної клітковини, яка називається бета-глюкан, що може потенційно знижувати рівень "поганого" холестерину, тим самим зменшуючи ризик серцево-судинних захворювань.
Ключем до отримання переваг вівсянки для підвищення енергії є створення збалансованої миски. Для цього потрібно відмовитися від доданого цукру та збільшити споживання білка.
Найкраще доповнити вівсянку ягодами та фруктами. Щоб збільшити вміст білка у вівсянці, використовуйте молочні продукти замість води та додайте яйце. Горіхи та грецький йогурт стануть ще один чудовим доповненням до миски.
У 100 г продукту міститься:
За словами експерта, смузі можуть бути чудовим джерелом фруктів, клітковини та фітонутрієнтів. Вони можуть бути багаті на поживні речовини, що насичують, такі як білок. Також можуть сприяти росту корисних бактерій у кишковому мікробіомі.
Щоб максимізувати вміст білка та клітковини у смузі, варто додавати молочні продукти, горіхову пасту, насіння, грецький йогурт та листову зелень. Це також додає трохи корисних жирів і допомагає компенсувати високий вміст вуглеводів у фруктах.
У 350 г смузі, приготовленому з полуниці, банана та знежиреного йогурту, може можуть міститися такі поживні речовини:
Вівсянка - це тверда речовина, тоді як смузі - рідка. Ця різниця може вплинути на швидкість травлення. Смузі перетравлюються трохи швидше, оскільки їх менше потрібно жувати.
Однак, вівсянка перетравлюється повільніше і допоможе довше відчувати ситість.
Смузі - чудовий варіант для людей, яким потрібна їжа, яку легко перетравлювати.
Незалежно від того, що ви оберете, обов’язково включіть достатню кількість білка, клітковини та корисних жирів у свій раціон.
