Овсянку или смузи: что лучше съесть утром для заряда энергии?

Польза овсянки на завтрак

Диетолог Лорен Твигге рассказала, что овсянка - это распространенное блюдо на завтрак, которое может быть отличным выбором для длительного заряда энергии. Благодаря своей твердой форме овсянка переваривается медленнее и поможет дольше чувствовать сытость.

Овсянка богата типом растворимой клетчатки, которая называется бета-глюкан, что может потенциально снижать уровень "плохого" холестерина, тем самым уменьшая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Ключом к получению преимуществ овсянки для повышения энергии является создание сбалансированной миски. Для этого нужно отказаться от добавленного сахара и увеличить потребление белка.

Лучше всего дополнить овсянку ягодами и фруктами. Чтобы увеличить содержание белка в овсянке, используйте молочные продукты вместо воды и добавьте яйцо. Орехи и греческий йогурт станут еще одним отличным дополнением к миске.



В 100 г продукта содержится:

калорий - 102

углеводы - 18,3 г

клетчатка - 2,73 г

белок - 3,56 г

жиры - 1,76 г

Преимущества смузи на завтрак

По словам эксперта, смузи могут быть отличным источником фруктов, клетчатки и фитонутриентов. Они могут быть богаты насыщающими питательными веществами, такими как белок. Также могут способствовать росту полезных бактерий в кишечном микробиоме.

Чтобы максимизировать содержание белка и клетчатки в смузи, стоит добавлять молочные продукты, ореховую пасту, семена, греческий йогурт и листовую зелень. Это также добавляет немного полезных жиров и помогает компенсировать высокое содержание углеводов во фруктах.

В 350 г смузи, приготовленном из клубники, банана и обезжиренного йогурта, могут содержаться следующие питательные вещества:

калорий - 226

углеводы - 52 г

клетчатка - 3,12 г

белок - 2,98 г

жиры - 0,49 г

витамин С - 18 мг

витамин В6 - 0,38 мг

Какой завтрак дает больше энергии

Овсянка - это твердое вещество, тогда как смузи - жидкое. Эта разница может повлиять на скорость пищеварения. Смузи перевариваются немного быстрее, поскольку их меньше нужно жевать.

Однако, овсянка переваривается медленнее и поможет дольше чувствовать сытость.

Смузи - отличный вариант для людей, которым нужна пища, которую легко переваривать.

Независимо от того, что вы выберете, обязательно включите достаточное количество белка, клетчатки и полезных жиров в свой рацион.