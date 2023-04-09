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Вивозять у невідомому напрямку. Росіяни викрадають проукраїнських цивільних в Луганській області

Фото: росіяни продовжують викрадати цивільних (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові продовжують викрадати проукраїнських цивільних в Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

"Не припиняються випадки насильницького викрадення цивільного населення російськими загарбниками на тимчасово зайнятих територіях України", - заявили в Генштабі.

За даними штабу, зокрема, у Старобільську Луганської області, російські окупаційні війська організовують обшуки місць проживання громадян, яких підозрюють у підтримці України та вивозять людей у невідомому напрямку, без повернення.

Нагадаємо, Росіяни здійснюють "фільтраційні заходи" щодо мешканців тимчасово окупованих районів Запорізької області. Зокрема відомо про низку випадків викрадення.

Крім того, ми повідомляли, що через те, що російські окупанти не можуть знищити спротив у Запорізькій області, вони перетворюють захоплені території на в'язницю суворого режиму.

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