Окупанти перетворюють Запорізьку область на в'язницю: готують нову хвилю арештів і катувань

Російські окупанти не можуть знищити спротив у Запорізькій області, тому перетворюють захоплені території на в'язницю суворого режиму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова .

За його словами, росіяни вимагають від мешканців завжди мати при собі документи.

Окупанти також посилили контроль за дотриманням комендантської години.

До того ж, загарбники заборонили знімати місця розташування оборонних споруд, навіть якщо це центр міста.

"Тепер пообіцяли "додаткові заходи для виявлення терористів". Тобто цивільним мешканцям загрожує нова хвиля арештів і катувань, адже російські силовики вміють тільки вибивати зізнання в тероризмі", - написав мер Мелітополя.

Федоров впевнений, що окупанти налякані та сподіваються, що терор допоможе зламати людей в окупації. Проте він впевнений, що це марна справа, а Південь - незламний та чекає на деокупацію.

Нагадаємо, росіяни викрадають людей у Запорізькій області.

Окрім того, Федоров повідомляв, що загарбники у Запорізької області готуються до оборони та мінують поля.

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