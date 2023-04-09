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Вывозят в неизвестном направлении. Россияне похищают проукраинских гражданских в Луганской области

Фото: россияне продолжают похищать гражданских (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные продолжают похищать проукраинских гражданских в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Не прекращаются случаи насильственного похищения гражданского населения российскими захватчиками на временно занятых территориях Украины", - заявили в Генштабе.

По данным штаба, в частности, в Старобельске Луганской области, российские оккупационные войска организуют обыски мест проживания граждан, которых подозревают в поддержке Украины и вывозят людей в неизвестном направлении, без возврата.

Напомним, Россияне осуществляют "фильтрационные мероприятия" в отношении жителей временно оккупированных районов Запорожской области. В частности, известно о ряде случаев похищения.

Кроме того, мы сообщали, что из-за того, что российские кафиры не могут уничтожить сопротивление в Запорожской области, они превращают захваченные территории в тюрьму строгого режима.

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