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Вивозять награбаване фурами. Росіяни продовжують мародерити на лівому березі Херсонськї області

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Херсонська область, Неділя 20 листопада 2022 13:16
Вивозять награбаване фурами. Росіяни продовжують мародерити на лівому березі Херсонськї області Фото: росіяни продовжують мародерити на лівому березі Херсонськї області (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

З тимчасово окупованої лівобережної частини Херсонської області російські окупанти вивозять фурами усе, що становить хоч якусь цінність.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського.

За його словами, випадки мародерства досягли таких масштабів, що на них була вимушена реагувати окупаційна "влада".

Так, вона ввела заборону на виїзд за територію Херсонської області вантажного транспорту та спецтехніки без особливого дозволу.

Нагадаємо, раніше аналітики ISW зазначали, що російським військовим буде важко утримати шляхи постачання на лівому березі Херсонської області.

Окрім того, повідомлялося, що окупанти обстріляли точку видачі гуманітарної допомоги в Херсонській області, п'ятьох людей зазнали поранень.

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