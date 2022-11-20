Вывозят награбленное фурами. Россияне продолжают мародерить на левом берегу Херсонской области

Из временно оккупированной левобережной части Херсонской области российские оккупанты вывозят фурами все, что составляет хоть какую-то ценность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Херсонского областного совета Юрия Соболевского .

По его словам, случаи мародерства достигли таких масштабов, что на них была вынуждена реагировать оккупационная "власть".

Так она ввела запрет на выезд за территорию Херсонской области грузового транспорта и спецтехники без особого разрешения.

Напомним, ранее аналитики ISW отмечали, что российским военным будет тяжело удержать пути снабжения на левом берегу Херсонской области.

Кроме того, сообщалось, что оккупанты обстреляли точку выдачи гуманитарной помощи в Херсонской области, пять человек получили ранения.

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