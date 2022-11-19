Окупанти обстріляли точку видачі гуманітарної допомоги під Херсоном: є поранені

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенко.

Удар припав по гуманітарній точці під час роздачі хліба. Сталося це у Білозерці Херсонської області. Обставини події та ступінь пошкоджень інфраструктури з'ясовується.

Раніше ми писали, що у суботу, 19 листопада, у Херсоні, ймовірно, було зафіксовано "прильоти". Повітряна тривога в регіоні не оголошена.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що мешканців правобережної частини Херсонської області закликали виїжджати до безпечніших регіонів, оскільки існує висока ймовірність обстрілів з боку росіян.

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