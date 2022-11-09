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Вивозять майно та авто. У Генштабі розповіли про мародерство росіян у Сєвєродонецьку

Ілюстративне фото: росіяни вивозять з Сєвєродонецька авто та майно (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти вивозять викрадене майно та автомобілі з Сєвєродонецька (Луганська область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.

За інформацією українського військового командування, мародерство у місті відбувається під прикриттям та за сприяння представників так званих "органів державної безпеки".

Зазначимо, що Сєвєродонецьк було окуповано російськими військами 25 червня .

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни продовжують масове мародерство на тимчасово окупованих територіях України та тягнуть награбоване мішками.

Також ми писали, що окупанти вивозять із Херсонської області до Росії матеріальні ресурси, продукти харчування та засоби пересування.

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ЛуганськСєвєродонецькМародерствоГенштаб ВСУВійна Росії проти України