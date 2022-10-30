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Тягали мішки з награбованим серед білого дня. ЗСУ "зловили" російських мародерів (фото)

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Україна, Неділя 30 жовтня 2022 11:43
Тягали мішки з награбованим серед білого дня. ЗСУ "зловили" російських мародерів (фото) Фото: ЗСУ "зловили" російських мародерів на фото (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти масово грабують українські села та міста, навіть не ховаючись. Українські військові показали фото, яке добре ілюструє, як росіяни тягнуть награбоване цілими мішками навіть вдень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Одне фото, що демонструє всю суть російських окупантів", - йдеться в повідомленні.

Тягали мішки з награбованим серед білого дня. ЗСУ &quot;зловили&quot; російських мародерів (фото)

Так, воїни ССО України під час розвідки місцевості зафіксували, як так звані "визволителі" забирають майно мирних людей в одному із захоплених населених пунктів.

"Мародери навіть не ховалися і тягали мішки з награбованим вулицями серед білого дня", - додають українські військові.

Як повідомлялось, офіційні особи в Європі вже публічно заявили, що бачили частини холодильників і пральних машин у російських танках. Тому раптовий та несподіваний сплеск європейського експорту викликає у офіційних осіб побоювання.

Проблема стала настільки гострою, що голова Офісу президента України Андрій Єрмак закликав перешкодити експорту європейської техніки до РФ.

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