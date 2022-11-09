Вывозят имущество и авто. В Генштабе рассказали о мародерстве россиян в Северодонецке

Российские оккупанты вывозят украденное имущество и автомобили из Северодонецка (Луганская область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook .

Отметим, что Северодонецк был оккупирован российскими войсками 25 июня .

По информации украинского военного командования, мародерство в городе происходит под прикрытием и при содействии представителей так называемых "органов государственной безопасности".

Напомним, ранее стало известно, что россияне продолжают массовое мародерство на временно оккупированных территориях Украины и тянут награбленное мешками.

Также мы писали, что оккупанты вывозят из Херсонской области в Россию материальные ресурсы, продукты питания и средства передвижения.

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