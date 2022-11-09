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Вывозят имущество и авто. В Генштабе рассказали о мародерстве россиян в Северодонецке

Иллюстративное фото: россияне вывозят из Северодонецка авто и имущество (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты вывозят украденное имущество и автомобили из Северодонецка (Луганская область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

По информации украинского военного командования, мародерство в городе происходит под прикрытием и при содействии представителей так называемых "органов государственной безопасности".

Отметим, что Северодонецк был оккупирован российскими войсками 25 июня.

Напомним, ранее стало известно, что россияне продолжают массовое мародерство на временно оккупированных территориях Украины и тянут награбленное мешками.

Также мы писали, что оккупанты вывозят из Херсонской области в Россию материальные ресурсы, продукты питания и средства передвижения.

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ЛуганскСеверодонецкМародерствоГенштаб ВСУВойна России против Украины