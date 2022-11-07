Росіяни намагаються створити непридатні для життя умови у Херсонській області

Російські військові штучно створюють непридатні життя умови в тимчасово окупованої частини Херсонської області. Таким чином, вони хочуть змусити місцевих жителів виїхати з регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook .

"Російські військовослужбовці не припиняють мародерство та грабіж місцевого населення та об'єктів інфраструктури, триває вивезення матеріальних ресурсів, продуктів харчування та засобів пересування на територію РФ", - додають у Генштабі.

За даними українського військового командування, росіяни навмисно відключають електропостачання та зв'язок у Херсонській області.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Кремль вважає ймовірним втечу російської армії з Херсона і вже готується до цього. Пропагандистам роздали методички, щоби виправдати відступ.

Також ми писали, що, за словами голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича, найближчими днями висока ймовірність провокацій з боку росіян у Херсонській області.

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