Вивозять майно та авто. У Генштабі розповіли про мародерство росіян у Сєвєродонецьку

Російські окупанти вивозять викрадене майно та автомобілі з Сєвєродонецька (Луганська область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook .

Зазначимо, що Сєвєродонецьк було окуповано російськими військами 25 червня .

За інформацією українського військового командування, мародерство у місті відбувається під прикриттям та за сприяння представників так званих "органів державної безпеки".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни продовжують масове мародерство на тимчасово окупованих територіях України та тягнуть награбоване мішками.

Також ми писали, що окупанти вивозять із Херсонської області до Росії матеріальні ресурси, продукти харчування та засоби пересування.

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