ua ru
Ср, 09 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вивозять майно та авто. У Генштабі розповіли про мародерство росіян у Сєвєродонецьку

Новость на русском →
Середа 09 листопада 2022 18:41
Вивозять майно та авто. У Генштабі розповіли про мародерство росіян у Сєвєродонецьку Ілюстративне фото: росіяни вивозять з Сєвєродонецька авто та майно (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти вивозять викрадене майно та автомобілі з Сєвєродонецька (Луганська область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.

За інформацією українського військового командування, мародерство у місті відбувається під прикриттям та за сприяння представників так званих "органів державної безпеки".

Зазначимо, що Сєвєродонецьк було окуповано російськими військами 25 червня .

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни продовжують масове мародерство на тимчасово окупованих територіях України та тягнуть награбоване мішками.

Також ми писали, що окупанти вивозять із Херсонської області до Росії матеріальні ресурси, продукти харчування та засоби пересування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ Сєвєродонецьк Мародерство Генштаб ВСУ Війна Росії проти України
NEWS
Шлях до Херсона. Експерт пояснив важливість звільнення Снігурівки
Шлях до Херсона. Експерт пояснив важливість звільнення Снігурівки
DAILY
Сергій Притула: Ми ходимо по історичному колу і завжди повертаємося до війни з Росією
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Сергій Притула: Ми ходимо по історичному колу і завжди повертаємося до війни з Росією