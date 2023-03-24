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Вивозять бойлери. УПЦ МП почала виїжджати з Лаври, - Ткаченко

Фото: ченці УПЦ МП почали виїжджати з Лаври (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Священники УПЦ МП почали вивозити речі з Києво-Печерської лаври.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

Він заявив, що представники УПЦ МП написали листа, в якому повідомили, що не встигають виїхати до 29 березня.

"Але процес виїзду відбувається: це може засвідчити будь-який перехожий у Лаврі. Вивозять бойлери, стільці, столи", - зазначив міністр.

За процесом переїзду слідкують державні органи, такі як МВС та СБУ. Також Ткаченко повідомив, що заяви представників УПЦ МП про відсутність місця для складування майна не відповідають дійсності.

"Бойлери ж перевозять кудись", - сказав він.

Також він відмітив, що вивіз майна може бути незаконним, адже "не брати облаштовували приміщення, а прихожани, які жертвували Лаврі".

Нагадаємо, ченців УПЦ Московського патріархату зобов'язали залишити Києво-Печерську лавру до 29 березня, оскільки оренду продовжувати не планують.

А днями Ткаченко заявляв, що у Лаврі має продовжуватись чернечне життя.

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