Вывозят бойлеры. УПЦ МП начала уезжать из Лавры, - Ткаченко

Он заявил, что представители УПЦ МП написали письмо, в котором сообщили, что не успевают уехать до 29 марта.

"Но процесс выезда происходит: это может засвидетельствовать любой прохожий в Лавре. Вывозят бойлеры, стулья, столы", – отметил министр.

За процессом переезда следят государственные органы, такие как МВД и СБУ. Также Ткаченко сообщил, что заявления представителей УПЦ МП об отсутствии места для складирования имущества не соответствуют действительности.

"Бойлеры же перевозят куда-нибудь", - сказал он.

Также он отметил, что вывоз имущества может быть незаконным, ведь "не братья обустраивали помещение, а прихожане, жертвовавшие Лавре".