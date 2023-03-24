RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вывозят бойлеры. УПЦ МП начала уезжать из Лавры, - Ткаченко

Фото: монахи УПЦ МП начали уезжать из Лавры (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Священники УПЦ МП начали вывозить вещи из Киево-Печерской лавры.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

Он заявил, что представители УПЦ МП написали письмо, в котором сообщили, что не успевают уехать до 29 марта.

"Но процесс выезда происходит: это может засвидетельствовать любой прохожий в Лавре. Вывозят бойлеры, стулья, столы", – отметил министр.

За процессом переезда следят государственные органы, такие как МВД и СБУ. Также Ткаченко сообщил, что заявления представителей УПЦ МП об отсутствии места для складирования имущества не соответствуют действительности.

"Бойлеры же перевозят куда-нибудь", - сказал он.

Также он отметил, что вывоз имущества может быть незаконным, ведь "не братья обустраивали помещение, а прихожане, жертвовавшие Лавре".

Напомним, монахов УПЦ Московского патриархата обязали покинуть Киево-Печерскую лавру до 29 марта , поскольку аренду продолжать не планируют.

На днях Ткаченко заявлял, что в Лавре должна продолжаться монашеская жизнь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua .

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевМинистерство культуры