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У Києво-Печерській лаврі має продовжуватися чернече життя, - глава Мінкульту

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Україна, Середа 22 березня 2023 09:50
У Києво-Печерській лаврі має продовжуватися чернече життя, - глава Мінкульту Фото: у Києво-Печерській лаврі залишиться монастир (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський

У Києво-Печерській лаврі має продовжуватися духовне чернече життя та богослужіння. У який спосіб це буде відбуватися, стане зрозуміло найближчим часом.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Питання довгострокової оренди приміщень лаври Православною церквою України (ПЦУ) наразі не розглядається. Але з депутатами обговорюються можливі зміни до закону, щоб у Мінкульту була змога передавати релігійним організаціям в безкоштовне користування державне майно.

"Далеко не завжди релігійні організації можуть її (оренду, - ред.) потягнути з фінансової точки зору. Але крім Нижньої лаври у нас закінчилися угоди користування майном і в Чернігові, і в одному з храмів в Почаєві. Ми зараз над цим якраз працюємо стосовно припинення дії таких угод і підписання відповідних актів прийому-передачі", - додав Ткаченко.

Що ж стосується лаври у Києві, то зараз, як пояснив міністр, міжвідомча комісія досліджує збереження майна, у тому числі понад 800 музейних експонатів.

"Важливий акцент - це державне майно. І держава має точно розуміти, що воно збережено, що воно перебуває в належному стані, в тому числі й музейний фонд, і до нього є доступ громадськості", - сказав міністр.

Нагадаємо, ченців УПЦ Московського патріархату зобов'язали залишити Києво-Печерську лавру до 29 березня, оскільки оренду продовжувати не планують.

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