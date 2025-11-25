Вивозили крадене українське зерно. Зеленський вдарив санкціями по "тіньовому флоту" РФ

"Серед них судна, на які завантажували тисячі тонн вкраденої української пшениці, насіння соняшнику та іншої продовольчої продукції в закритих портах тимчасово окупованих Росією Севастополя й Феодосії та вивозили за кордон", - йдеться у заяві.

Крім того, деякі з цих суден вже перебувають під санкціями інших країн, зокрема Європейського союзу, США та Швейцарії.

З них 17 використовували не тільки російські прапори, тому Україна ініціюватиме припинення видачі ліцензій відповідними країнами.

"Особи, які здійснювали ці заборонені Україною логістичні операції, отримували фінансову вигоду та сплачували податки до державного бюджету Росії, що давало змогу РФ фінансувати свою воєнну машину", - зазначили у президента.