Вывозили ворованное украинское зерно. Зеленский ударил санкциями по "теневому флоту" РФ

"Среди них суда, на которые загружали тысячи тонн украденной украинской пшеницы, семян подсолнечника и другой продовольственной продукции в закрытых портах временно оккупированных Россией Севастополя и Феодосии и вывозили за границу", - говорится в заявлении.

Кроме того, некоторые из этих судов уже находятся под санкциями других стран, в частности Европейского союза, США и Швейцарии.

Из них 17 использовали не только российские флаги, поэтому Украина будет инициировать прекращение выдачи лицензий соответствующими странами.

"Лица, которые осуществляли эти запрещенные Украиной логистические операции, получали финансовую выгоду и платили налоги в государственный бюджет России, что позволяло РФ финансировать свою военную машину", - отметили у президента.