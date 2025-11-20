Вивезли сотні українських дітей до Росії: СБУ оголосила підозри "посадовцям ДНР"

Слідство встановило, що депортація була спланованою операцією за участі керівництва РФ. Ватажок "ДНР" оголосив про "евакуацію" 18 лютого 2022 року, а наказ про відправку дітей до Ростовської області підготовили ще 16 лютого.

Громадянин Росії, який виконував обов’язки "міністра освіти ДНР", наказав зупинити навчання та організувати вивезення дітей. Директори інтернатів підготували списки та координували депортацію з місцевими окупаційними адміністраціями. 19 лютого 2022 року до Росії було вивезено 364 дитини, ще три - 15 березня. Частину дітей передали під опіку російських сімей - загалом 159.

Служба безпеки заочно повідомила про підозру громадянину РФ Михайлу Кушакову - "ексміністру освіти і науки ДНР" та чотирьом його спільникам: Ігорю Лизову, Оксані Плотницькій, Лілії Білик (Доскіній) та Ірині Шетелі, які організували незаконне вивезення дітей до Курської та Ростовської областей Росії.

Дії фігурантів порушують ст. 49 Конвенції (IV) про захист цивільного населення під час війни, що забороняє примусове переселення або депортацію з окупованої території.

До чотирьох підозрюваних застосовано санкції, тривають заходи для притягнення інших до відповідальності.