Вывезли сотни украинских детей в Россию: СБУ объявила подозрения "чиновникам ДНР"

Следствие установило, что депортация была спланированной операцией при участии руководства РФ. Главарь "ДНР" объявил об "эвакуации" 18 февраля 2022 года, а приказ об отправке детей в Ростовскую область подготовили еще 16 февраля.

Гражданин России, который исполнял обязанности "министра образования ДНР", приказал остановить обучение и организовать вывоз детей. Директора интернатов подготовили списки и координировали депортацию с местными оккупационными администрациями. 19 февраля 2022 года в Россию было вывезено 364 ребенка, еще три - 15 марта. Часть детей передали под опеку российских семей - всего 159.

Служба безопасности заочно сообщила о подозрении гражданину РФ Михаилу Кушакову - "экс-министру образования и науки ДНР" и четырем его сообщникам: Игорю Лызову, Оксане Плотницкой, Лилии Билык (Доскиной) и Ирине Шетеле, которые организовали незаконный вывоз детей в Курскую и Ростовскую области России.

Действия фигурантов нарушают ст. 49 Конвенции (IV) о защите гражданского населения во время войны, запрещающей принудительное переселение или депортацию с оккупированной территории.

К четырем подозреваемым применены санкции, продолжаются мероприятия для привлечения других к ответственности.