Вивезли сотні українських дітей до Росії: СБУ оголосила підозри "посадовцям ДНР"
Представникам окупаційної адміністрації "ДНР" та трьом колаборантам повідомили про підозру за насильницьке вивезення 367 українських дітей до Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора та Службу безпеки України.
Слідство встановило, що депортація була спланованою операцією за участі керівництва РФ. Ватажок "ДНР" оголосив про "евакуацію" 18 лютого 2022 року, а наказ про відправку дітей до Ростовської області підготовили ще 16 лютого.
Громадянин Росії, який виконував обов’язки "міністра освіти ДНР", наказав зупинити навчання та організувати вивезення дітей. Директори інтернатів підготували списки та координували депортацію з місцевими окупаційними адміністраціями. 19 лютого 2022 року до Росії було вивезено 364 дитини, ще три - 15 березня. Частину дітей передали під опіку російських сімей - загалом 159.
Служба безпеки заочно повідомила про підозру громадянину РФ Михайлу Кушакову - "ексміністру освіти і науки ДНР" та чотирьом його спільникам: Ігорю Лизову, Оксані Плотницькій, Лілії Білик (Доскіній) та Ірині Шетелі, які організували незаконне вивезення дітей до Курської та Ростовської областей Росії.
Дії фігурантів порушують ст. 49 Конвенції (IV) про захист цивільного населення під час війни, що забороняє примусове переселення або депортацію з окупованої території.
До чотирьох підозрюваних застосовано санкції, тривають заходи для притягнення інших до відповідальності.
Депортація українських дітей
З початку повномасштабного вторгнення Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей. Завдяки ініціативі Bring Kids Back UA Україна вже змогла повернути з Росії понад 1600 дітей.
Депортація українських дітей стала підставою для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.
Нещодавно зросла кількість країн, які готові допомагати у поверненні дітей, викрадених Росією, включно з тими, хто перебуває на окупованих територіях.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна передасть партнерам дані про дітей, яких викрала Росія, і перший список незабаром буде на столах у лідерів цих держав.