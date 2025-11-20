Вывезли сотни украинских детей в Россию: СБУ объявила подозрения "чиновникам ДНР"
Представителям оккупационной администрации "ДНР" и трем коллаборационистам сообщили о подозрении за насильственный вывоз 367 украинских детей в Россию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора и Службу безопасности Украины.
Следствие установило, что депортация была спланированной операцией при участии руководства РФ. Главарь "ДНР" объявил об "эвакуации" 18 февраля 2022 года, а приказ об отправке детей в Ростовскую область подготовили еще 16 февраля.
Гражданин России, который исполнял обязанности "министра образования ДНР", приказал остановить обучение и организовать вывоз детей. Директора интернатов подготовили списки и координировали депортацию с местными оккупационными администрациями. 19 февраля 2022 года в Россию было вывезено 364 ребенка, еще три - 15 марта. Часть детей передали под опеку российских семей - всего 159.
Служба безопасности заочно сообщила о подозрении гражданину РФ Михаилу Кушакову - "экс-министру образования и науки ДНР" и четырем его сообщникам: Игорю Лызову, Оксане Плотницкой, Лилии Билык (Доскиной) и Ирине Шетеле, которые организовали незаконный вывоз детей в Курскую и Ростовскую области России.
Действия фигурантов нарушают ст. 49 Конвенции (IV) о защите гражданского населения во время войны, запрещающей принудительное переселение или депортацию с оккупированной территории.
К четырем подозреваемым применены санкции, продолжаются мероприятия для привлечения других к ответственности.
Депортация украинских детей
С начала полномасштабного вторжения Россия депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей. Благодаря инициативе Bring Kids Back UA Украина уже смогла вернуть из России более 1600 детей.
Депортация украинских детей стала основанием для выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.
Недавно возросло количество стран, которые готовы помогать в возвращении детей, похищенных Россией, включая тех, кто находится на оккупированных территориях.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина передаст партнерам данные о детях, которых похитила Россия, и первый список вскоре будет на столах у лидеров этих государств.