Вивезли найманців до Малі? Зафіксовано незвичайну активність літаків "Вагнера" в Білорусі

Так, 12 жовтня транспортний літак Іл-76 (RA-76370) російської вантажної авіакомпанії "Abakan Air" пробув у Білорусі більше доби.

"Сам приліт на аеродром "Бобруйск" - дуже рідкісна подія, не кажучи вже про те, що це найближчий аеродром до табору ПВК "Вагнера" в с. Ціль. По-друге, цікавий подальший маршрут борту - через Туніс він полетів у Малі", - йдеться у повідомленні.

Як уточнює "Гаюн" із посиланням на ЗМІ, саме в Малі дислокується близько 1000 найманців ПВК "Вагнера", які допомагають місцевій військовій хунті.

"У провагнерівських каналах можна знайти чимало фото/відео з їхньою участю у бойових діях у цій країні", - пишуть у моніторинговій групі.

Таким чином, як уточнює "Гаюн", є всі підстави вважати, що приліт літака Іл-76 був пов'язаний з діяльністю ПВК "Вагнера".

"Не виключено, що літак здійснював перевезення найманців з Білорусі до Малі. І так, це перший зафіксований рейс такого плану, який справді міг вивезти якусь кількість найманців з Білорусі до Африки", - додають у звіті.

Крім того, 31 жовтня в аеропорт "Гомель" із Санкт-Петербурга прилітав один із літаків, пов'язаних із ПВК "Вагнера" - Beech C90GTi King Air. Літак пробув в аеропорту 6 годин та 50 хвилин. І, на даний момент, ціль його прильоту невідома.

"Вагнерівці" в Білорусі

На середину жовтня в Білорусі налічувалося до тисячі найманців ПВК "Вагнера". Наприкінці жовтня ПВК "Вагнера" перейшла у підпорядкування Росгвардії. Зокрема, Росгвардія розпочала вербування колишніх бойовиків ПВК "Вагнера" до чеченських підрозділів спецназу "Ахмат". При цьому Білорусь знову, щонайменше до 12 листопада, продовжила навчання з Росією.

Нагадаємо, найманці ПВК "Вагнера" опинилися в Білорусі після невдалого бунту її засновника Євгена Пригожина, який під час рейду Росією зі своїми "солдатами" не дійшов до Москви 200 км.

Тоді глава білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив, що нібито домовився з Пригожиним про припинення бунту. Тоді в Кремлі заявили, що глава бойовиків "піде в Білорусь" разом з частиною "вагнерівців", а решта може підписати контракти з МО РФ, але знайшлися й ті, хто не послухався наказу Шойгу, залишившись у Білорусі.