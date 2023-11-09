Вывезли наемников в Мали? Зафиксирована необычная активность самолетов "Вагнера" в Беларуси

Так, 12 октября транспортный самолет Ил-76 (RA-76370) российской грузовой авиакомпании "Abakan Air" пробыл в Беларуси больше суток.

"Сам прилет на аэродром "Бобруйск" - весьма редкое событие, не говоря уже о том, что это ближайший аэродром к лагерю ЧВК "Вагнера" в д. Цель. Во-вторых, интересен дальнейший маршрут борта - через Тунис он улетел в Мали", - говорится в сообщении.

Как уточняет "Гаюн" со ссылкой на СМИ, именно в Мали дислоцируется около 1000 наемников ЧВК "Вагнера", которые помогают местной военной хунте.

"В провагнеровских каналах можно найти не мало фото/видео с их участием в боевых действиях в этой стране", - пишут в мониторинговой группе.

Таким образом, как уточняет "Гаюн" есть все основания полагать, что прилет самолета Ил-76 был связан с деятельностью ЧВК "Вагнера".

"Не исключено, что самолет осуществлял перевозку наемников из Беларуси в Мали. И да, это первый зафиксированный рейс такого плана, который действительно мог вывезти какое-то количество наемников из Беларуси в Африку", - добавляют в сводке.

Кроме того, 31 октября в аэропорт "Гомель" из Санкт-Петербурга прилетал один из самолетов, связанных с ЧВК "Вагнера" - Beech C90GTi King Air. Самолет пробыл в аэропорту 6 часов и 50 минут. И, на текущий момент, цель его прилета неизвестна.

"Вагнеровцы" в Беларуси

На середину октября в Беларуси насчитывалось до тысячи наемников ЧВК "Вагнера". В конце октября ЧВК "Вагнера" перешла в подчинением Росгвардии. В частности, Росгвардия начала вербовку бывших боевиков ЧВК "Вагнера" в чеченские подразделения спецназа "Ахмат". При этом Беларусь снова, минимум до 12 ноября, продлила учения с Россией.

Напомним, наемники ЧВК "Вагнера" оказались в Беларуси после неудавшегося бунта ее основателя Евгения Пригожина, который во время рейда по России со своими "солдатами" не дошел до Москвы 200 км.

Тогда глава белорусского режима Александр Лукашенко заявил, что якобы договорился с Пригожиным о прекращении бунта. Тогда в Кремле заявили, что глава боевиков "уйдет в Беларусь" вместе с частью "вагнеровцев", а остальные могут подписать контракты с МО РФ, но нашлись и те, кто ослушался приказа Шойгу, оставшись в Беларуси.