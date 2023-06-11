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Відповідь Пригожину. Шойгу наказав усім ПВК підписати контракти з Міноборони РФ

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Москва, Неділя 11 червня 2023 12:06
Відповідь Пригожину. Шойгу наказав усім ПВК підписати контракти з Міноборони РФ Фото: глава Міноборони РФ Сергій Шойгу (kremlin ru)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав всім "добровольчим загонам", які воюють проти України, до 1 липня підписати контракти з армією. Це стосується всіх ПВК, зокрема і "вагнерівців".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження, опубліковане Міноборони РФ.

Російські чиновники стверджують, що контракт надасть так званим "добровольчим формуванням" необхідного правового статусу, створить "єдині підходи до організації всебічного забезпечення".

У Міноборони РФ зазначили, що найманці мають можливість підписати індивідуальні контракти як з загонами, так і з міністерством безпосередньо.

Варто зазначити, що "добровольчими загонами" у Росії називають приватні воєнні компанії, оскільки їх діяльність офіційно заборонена в РФ. Це стосується і "вагнерівців", власником яких є Євгеній Пригожин.

Конфлікт Пригожина та Міноборони РФ

Сварка між власником "вагнерівців" Євгеном Пригожиним та чиновниками з Міноборони РФ точиться вже протягом декількох місяців. Пригожин активно критикує міністра Сергія Шойгу та начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова за провали на фронті.

Засновник "вагнерівців" приписує собі "успіхи", а після чергового конфлікту він наказав вивести своїх бойовиків з Бахмута. На тлі просування ЗСУ на Бахмутському напрямку риторика Пригожина посилюється.

У ГУР Міноборони вважають, що ватажки окупантів бояться відповідальності за неминучу поразку Росії у війні, тому влаштовують публічні сварки.

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