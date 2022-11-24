Вивезли все у Крим: росіяни розграбували історичний музей Каховки
Російські окупанти вивезли всі фонди Каховського історичного музею до тимчасово окупованого Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Центру національного спротиву.
"Росіяни продовжують розграбовувати культурні, наукові та освітні заклади на ТОТ. Це є частиною політики ворога, як спрямована на знищення української нації, адже саме музеї досліджують й зберігають народну пам’ять", - йдеться у повідомленні.
ЦНС заявляє, що всі фонди Каховського історичного музею були вивезені окупантами на територію Криму.
На початку листопада окупанти пограбували церкву ПЦУ в Енергодарі. Йдеться про ікони кінця XVIII - початку ХІХ століття.
Нагадаємо, що російські війська під час окупації Херсонської області пограбували культурний фонд, вкравши близько 15 тисяч картин. При цьому, тоді окупанти вивезли не лише культурні цінності, а вже за традицією, викрали сантехніку, зокрема й унітази, та побутову техніку.
Також радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія тотально обкрадає будь-які центри української культури та виносить все з музеїв України.
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