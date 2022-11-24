Вивезли все у Крим: росіяни розграбували історичний музей Каховки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Центру національного спротиву.

"Росіяни продовжують розграбовувати культурні, наукові та освітні заклади на ТОТ. Це є частиною політики ворога, як спрямована на знищення української нації, адже саме музеї досліджують й зберігають народну пам’ять", - йдеться у повідомленні.

ЦНС заявляє, що всі фонди Каховського історичного музею були вивезені окупантами на територію Криму.

На початку листопада окупанти пограбували церкву ПЦУ в Енергодарі. Йдеться про ікони кінця XVIII - початку ХІХ століття.